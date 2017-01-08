القوات العراقية تتقدم بأحياء في الموصل وتمشط أخرى

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، أن قوات الرد السريع تتقدم باتجاه حيي الفرقان والمزارع في مدينة الموصل شمالي البلاد، في حين لا تزال تستكمل تطهير حي الوحدة جنوبا، وفق ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، الأحد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن قواتها “تواصل توغلها في وسط حي سومر وحي فلسطين بإسناد مدفعي يستهدف مقرات تنظيم داعش في قريتي يارمجة الشمالية ويارمجة الجنوبية”.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان قائد عمليات “قادمون يا نينوى” عبد الأمير رشيد يارالله، أن القوات مدعومة بطيران التحالف الدولي، تمكنت من استعادة حي الرفاق بالمحور الشرقي للساحل الأيسر.

وتقدمت القوات العراقية جنوبا باتجاه شمال حي الوحدة، وتمكنت من تحرير حي الأطباء الأول وحي الأطباء الثاني، ونجحت في السيطرة على التقاطع المؤدي إلى الجسر الرابع وقتل 65 مسلحا من داعش.

وقال بيان لقيادة عمليات “قادمون يا نينوى”، إن القوات العراقية صدت هجوما لداعش في المحور الشمالي من الموصل، قتلت خلاله 26 مسلحا، في حين قتلت 20 آخرين في المحور الجنوبي الغربي من المدنية.