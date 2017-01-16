القوات العراقية استعادت 90 % من الجانب الشرقي للموصل

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الارهاب العراقي صباح النعمان، اليوم، ان “القوات العراقية استعادت نحو 90 في المئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”، في اطار العمليات الجارية لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد اخر اكبر معاقل المتطرفين في البلاد.

وقال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “تم تحرير بين 85 الى 90 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل”.

اضاف: “ان ما تبقى لا يتجاوز 5 احياء”، مؤكدا انه “خلال الايام المقبلة ينتهي هذا المحور بالكامل”.

واوضح أنه “تم استعادة السيطرة على حي النبي يونس وحي الجماسة ورفع العلم العراقي فوق ضريح النبي يونس”.

واشار الى ان” مسلحي “داعش” باتوا عالقين في الاحياء المتبقية من هذا المحور وليس لديهم من سبيل سوى الاستسلام”.