القوات الاميركية تسمح بإطالة اللحية وارتداء الحجاب

ذكرت وسائل إعلام أميركية انه أصبح السماح بإطالة اللحية وارتداء الحجاب للجنود والمجندات بالقوات البرية الأميركية من صلاحيات قادة الألوية، بعد تعديل أجري على اللوائح الداخلية.

واشارت الى ان التعديل الجديد يتضمن تحديد معايير تصفيف الشعر للنساء، حيث سيُتاح للمجندات إمكانية تصفيف شعرهن وتسريحه بشكل متموج ومجدول، بشرط عدم إطالة الشعر إلى حد زائد.

يذكر أن جنودا من أصول هندية يتبعون الديانة السيخية ويعملون في القوات الأميركية رفعوا دعوى قضائية ضد قيادة القوات البرية العام الماضي على أساس أن القيادة تمنعهم من أداء واجباتهم الدينية.

ثم أقرت المحكمة المعنية بأحقية الجنود في التعديل، الذي سيشمل أيضا المسلمين واليهود الذين يعملون في القوات البرية الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شرطة نيويورك أنها ستسمح لأفرادها المنتسبين للديانة السيخية بارتداء الحجاب وإطلاق اللحية.