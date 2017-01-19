القوات الاسرائيلية تزيل الساتر الترابي الذي كان وضعه الجيش اللبناني في منطقة خلة المحافر

اقدمت القوات الاسرائيلية ليل امس على ازالة الساتر الترابي الذي كان وضعه الجيش اللبناني العام الماضي في منطقة خلة المحافر المتنازع عليها قرب بلدة عديسة اثر اكتشاف جهاز تجسس اسرائيلي، واقدمت على وضع جهاز آخر على احدى الدشم.
وانتشر الجيش اللبناني واليونيفل والمراقبين الدوليين في المحلة كما حضرت عناصر من فريق المراقبين في الجانب الاسرائيلي فيما تمركز عدد من الاليات العسكرية الاسرائيلة وعدد من الجنود في الداخل.
أحمد الحريري استقبل بركات
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
مجلس الوزراء يستأنف إجتماعاته طبيعيا في 8 أيلول
Powered By Future Television s.a.l