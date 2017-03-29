القمة العربية: للقضاء على الارهاب وتحذير من تنامي الإسلاموفوبيا

شدد البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المعقودة بمنطقة البحر الميت في الأردن على تكثيف العمل لإيجاد حلٍ للأزمة السورية يحفظ وحدة البلاد وينهي وجود الجماعات الإرهابيةِ فيها اضافة الى مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ودعا البيان لدعم دول الجوار السوري التي تتحمل عبء اللاجئين، وثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب، اضافةً الى مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد التزام القادة العرب تكريس “جميع الإمكانيات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهات العسكرية والأمنية والفكرية..”.

كما أعرب عن بالغ قلق الدول العربية “إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومحاولة الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب..”، حسب ما أضاف البيان الختامي.

وحذر القادة العرب من “أن مثل هذه المحاولات لاتخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة”.

من جهته، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية الى القمة، أعلن فيها “اعتزام روسيا تطوير التعاون مع جامعة الدول العربية بهدف توفير أسرع الحلول السياسية الدبلوماسية للأزمات الإقليمية، وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد انتهاء الأزمات”.

وأشار بوتين إلى أن “روسيا ستستمر في إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وقف الأعمال القتالية في سوريا، والكفاح ضد المنظمات الإرهابية العاملة هناك، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان والعملية السياسية”، لافتاً إلى “أننا ننطلق من أن أهم شروط الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، يتوقف على حل القضية الفلسطينية التي طال أمدها”.

بدوره، أعرب الملك الأردني عبدالله الثاني، في كلمة له عن “عميق الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء الوفود”، مضيفاً “لقد قمنا خلال هذه القمة، بمناقشة جميع القضايا بمنتهى الشفافية، للخروج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة، التي سنحرص خلال رئاستنا للقمة، على العمل معكم لترجمتها على أرض الواقع”، مؤكدا على “أهمية تعزيز ومأسسة العمل العربي المشترك، على النحو الذي يمكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا ويخدم قضايا أمتنا”.