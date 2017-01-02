القطري ناصر العطية يحرز المرحلة الاولى من رالي دكار الـ 39

احرز سائق تويوتا القطري ناصر العطية المرحلة الاولى في فئة السيارات من النسخة الـ 39 لرالي دكار الذي انطلق الاثنين، على رغم تعرض سيارته لمشكلة تقنية ادت لاندلاع بعض النيران.

وانهى العطية المرحلة البالغ طولها 38,5 كلم، في 25 دقيقة و41 ثانية، متقدما بفارق 24 ثانية عن الاسباني كزافييه بونس (فورد)، و29 ثانية عن زميله ومواطنه ناني روما.

وقال العطية بعيد الوصول “قبل زهاء 12 كلم من خط النهاية، رأينا دخانا ينبعث من جهة (ملاحه) ماتيو (بوميل)، مع بعض النيران”.

واضاف: “خففنا من سرعتنا، وتمكنا من اخماد النيران بعيد الوصول”.

واضطر العطية لنقل سيارته من نقطة الوصول الى ريزيستنسيا في الارجنتين، والتي تشكل نقطة الانطلاق الثلثاء، عبر ربطها بسيارة زميله في تويوتا الجنوب افريقي جينيل دي فيلييرز.

وانطلقت المرحلة الاولى الاثنين من عاصمة الباراغواي اسانسيون. وامتدت المرحلة، وهي الوحيدة في الباراغواي، لمسافة 38,5 كلم، لكن على المشاركين ان يقطعوا مسافة اجمالية قدرها 454 كلم للوصول الى ريزيستانسيا الارجنتينية.

وتعد نسخة 2017 الاقسى في أبرز سباقات الطرق الوعرة، ويتضمن مراحل على ارتفاع اكثر من ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر.