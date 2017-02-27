القضاء يعاقب نجم اتلتيكو مدريد وصديقته بالخدمة العامة

عاقب القضاء الاسباني اللاعب الفرنسي لنادي أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز وصديقته السابقة اميليا، بقضاء 31 يوما في الخدمة العامة، بسبب المخالفة المتمثلة في التشاجر سويا في الشارع.

ومنع الحكم القضائي هيرنانديز واميليا من التواصل فيما بينهما بأي وسيلة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما حرمهما من حيازة أسلحة لمدة عام ويوم واحد. واتهمت امليا بارتكاب جريمة أخرى، وهي إلحاق أضرار بالغير، ليتم تغريمها 180 يورو.

ووقعت الحادثة المذكورة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، عندما تشاجر لوكاس هيرنانديز وصديقته في الشارع فجرا أمام باب المنزل، الذي يقيم فيه اللاعب، ما استدعى الجيران مناداة قوات الشرطة، التي فتحت تحقيقا معهما.