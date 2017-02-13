القبض على نجل الفنان فؤاد المهندس.. والسبب؟

القت قوات الأمن المصري القبض على رجل الأعمال محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، بعد أن رفض التصالح مع الدولة وسداد مبلغ 475 مليون جنيه في قضية استيلاء على مال عام وإضرار عمد.
يذكر أن نجل المهندس محكوم عليه بالحبس سبع سنوات لتهربه من سداد المبلغ المطلوب. وفور القبض عليه تمت إحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على جميع ممتلكاته.
(لها)
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