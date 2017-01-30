القبض على منفذي الهجوم الارهابي في كيبك.. واستنفار في هولندا

أكد متحدث باسم الشرطة الكندية أن شخصين اثنين اعتقلا بعد إطلاق النار على مسجد فى مدينة كيبيك الكندية، فجر الاثنين، وأكد سقوط قتلى ومصابين.

ورأى شاهد من “رويترز” رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يدخلون المسجد، ورفض المتحدث باسم الشرطة اتيان دويون الكشف عما إذا كان هناك أى مسلح داخل المسجد.

هذا وأفاد المفتّش في شرطة كيبك دوني توركوت، بأنّ أحد المشتبه بهما في عمليّة إطلاق النار داخل مسجد المدينة، اتصل بالشرطة لتسليم نفسه.

وقال توركوت إن الشاب وعمره بين أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات، اتصل برقم الطوارئ الأحد، أيّ بعد ربع ساعة على الهجوم الذي أوقع 6 قتلى، وحدّد للشرطة مكان وجوده لتوقيفه، بعدما تمّ إلقاء القبض على المشتبه فيه الأوّل.

وعلى الاثر، أعلنت أربعة من أكبر المساجد في هولندا، الاثنين، أنها ستغلق أبوابها وقت أداء الصلاة، بعد مقتل ستة أشخاص في هجوم على مسجد في مقاطعة كيبك الكندية.

وفي بيان لها ذكرت المساجد الأربعة وهي المسجد الأزرق في أمستردام، ومسجد السنة في لاهاي، ومسجد السلام في روتردام، ومسجد عمر الفاروق في أوتريخت “نشعر بأنه يتعين علينا إغلاق أبواب المساجد خلال أداء الصلاة”. كما تم نصب مزيد من كاميرات المراقبة في المسجد الأزرق الواقع في الضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة الهولندية.

بدوره، أعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن أشد الإدانة والإستنكار للإعتداء الإرهابي الآثم على المصلين في مسجد كيبيك، وقال في تغريدة عبر تويتر: إنّ كلَ إرهاب لا دينَ له.

بدوره، ندد شيخ الازهر أحمد الطيب “بشدة بالهجوم الإرهابي واكد في بيان ان “تلك الهجمات البغيضة التي تقتل النفس وتنتهك حرمة بيوت الله تؤدي إلى نشر الفتن والكراهية والعنصرية وتوفر تربة خصبة للإرهاب والتطرف”.

وطالب الأزهر بـ”ضرورة حماية دور العبادة من أي اعتداء واحترام قدسيتها وتوفير مناخ آمن لأداء الشعائر الدينية”، مشددا على ان “استباحة الدماء أيا كان جنسها أو دينها أو لونها أمر تحرمه كل الأديان السماوية وترفضه كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية”.