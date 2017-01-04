القاضي صقر يدعي على خلية تابعة للمولوي والنصرة

إدعّى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 15 شخصاً بينهم 11 موقوفاً يؤلفون خليّة ارهابيّة تابعة لشادي المولوي و”جبهة النصرة” في جرم التخطيط للقيام بأعمال ارهابية ليلة رأس السنة وتفجير سيارات مفخخة في بيروت وطرابلس والضاحية واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين واستهداف مدنيين في التجمعات.
وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا.
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