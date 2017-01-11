القاضي صقر ادعى على مصطفى صهيوني بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” هدى منعم، ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادعى اليوم، على الموقوف الارهابي مصطفى نور الدين صهيوني المنتمي الى مجموعة شادي المولوي في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية وتفجيرات في مختلف المناطق اللبنانية ليلة رأس السنة واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين، وهو من ضمن المجموعة التي ادعى عليها صقر في وقت سابق وتضم 15 بينهم 11 موقوفا.

وأحال القاضي صقر الصهيوني مع الملف تبعا للادعاء الاساسي.