الفيولا يعود الى سكة الانتصارات بعد ثلاثية نظيفة في شباك اودينيزي

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم ” الكالتشيو ” ،تمكن فريق فيورنتينا من تحقيق فوز مستحق بنتيجة 3-0 أمام اودينيزي في المباراة التي أقيمت على ارض ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا بحضور جمهور الفيولا المتعطش للفوز.

وبدأ الشوط الاول بقوة كبيرة من قبل لاعبي الفيولا حيث حاول ابناء المدرب سوزا خطف هدف مبكر لكنهم فشلوا رغم سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء الى ان اتت الدقيقة 42 حيث افتتح بورخا فاليرو التسجيل لمصلحة اصحاب الارض لينتهي الشوط الاول بتقدم الفيولا بنتيجة 1-0 .

وفي الشوط الثاني ،أكمل الفيولا السيطرة على مجريات اللقاء ليسجل كوما باباكار الهدف الثاني في الدقيقة 62 قبل ان يضيف زميله في الفريق برنارديسكي الهدف الثالث من ضربة جزاء عند الدقيقة 79 ليهدي فريق الفوز بثلاثية نظيفة بعد العديد من الاخفاقات في الاونة الاخيرة .