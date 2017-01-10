الفيفا يوافق على مشاركة 48 منتخباً في كأس العالم بدءاً من 2026

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) “بالاجماع” على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 حاليا الى 48 موزعين على 16 مجموعة بدءا من مونديال 2026، بحسب ما اعلن الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”.

واكد الاتحاد ان مجلسه “وافق بالاجماع ان يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخبا اعتبارا من نسخة 2026: 16 مجموعة من 3 منتخبات”، ليتبنى بالتالي اقتراح رئيسه السويسري جاني اينفانتينو الذي يعتبر ان الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية.

واوضحت التغريدة ان فيفا انه سيكشف عن تفاصيل هذا القرار عقب اجتماع مجلسه الذي بدأ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينيتش.

وتتركز الانظار على حصة القارات وفق القرار الجديد.

وبحسب مصدر مقرب من الاتحاد الدولي، فان اوروبا ستنال 16 مقعدا (بدلا من 13 راهنا) وافريقيا تسعة (بدلا من خمسة راهنا).

ويبلغ عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 32 فريقا، بدءا من مونديال فرنسا 1998، وسيبقى كذلك في روسيا 2018 وقطر 2022.

وواجهت زيادة عدد المنتخبات الى 48 انتقادات من شخصيات رياضية على غرار يواكيم لوف مدرب المانيا بطلة 2014، لاسيما لجهة تأثيرها السلبي المحتمل على نوعية ومستوى البطولة. الا ان انفانتينو دافع بقوة عن زيادة العدد، معتبرا ان ذلك سيتيح مشاركة عدد اكبر من الدول وزيادة الاهتمام بكرة القدم.

كما لم يغفل مسؤولو الاتحاد الجانب المالي من توسيع قاعدة المشاركة، اذ ان اقامة عدد اكبر من المباريات (80 بدلا من 64 حاليا)، سيؤدي الى زيادة مضطردة في مداخيل كأس العالم، قدرها تقرير داخلي للاتحاد بزهاء 640 مليون دولار.

ومن بين المؤيدين لهذه الخطوة الارجنتيني دييغو مارادونا الذي قاد بلاده الى لقب 1986. ووصف مارادونا الاثنين الفكرة بـ”الرائعة”.

وانطلقت المسابقة عام 1930 بمشاركة 13 منتخبا، ثم ارتفع الى 16 في 1934 و24 في 1982 و32 في 1998.

واحرزت البرازيل اللقب خمس مرات، مقابل 4 لكل من المانيا وايطاليا ومرتين للارجنتين والاوروغواي، ومرة لفرنسا وانكلترا واسبانيا.