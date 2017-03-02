الفيفا يهدّد الأرجنتين بالايقاف الدولي

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بإيقاف الاتحاد الأرجنتيني، إذا رفض الأخير الموافقة على فحص اتحاد أميركا الجنوبية قائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد المحلي.

وقال الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية في بيان مشترك إن كل الاتحادات المحلية في القارة اعترفت بحق اتحاد أميركا الجنوبية بفحص قائمة المرشحين.

أضاف البيان:”عدم القبول بهذا الحق ربما يؤدي إلى عقوبة واحدة ممكنة وهي إيقاف الاتحاد الأرجنتيني”.

وسيؤدي الإيقاف في حال فرضه على الاتحاد الأرجنتيني إلى حرمان المنتخب الوطني الأول بقيادة نجمه ليونيل ميسي، من المشاركة في البطولات الدولية المقبلة، على رأسها مونديال روسيا 2018.