الفوز السابع على التوالي للهومنتمن والخسارة السابعة على التوالي لهوبس

ضمّ فريق هومنتمن مضيفه هوبس الى قائمة ضحاياه، وفاز عليه مساء الاربعاء على ملعب ميشال المر بنتيجة (91-70)، ضمن الجولة السابعة من بطولة لبنان لكرة السلة.

وهذا الفوز السابع على التوالي للهومنتمن وهو يتصدر منفرداً برصيد 21 نقطة، في حين تلقى هوبس خسارته السابعة وهو الان في وضع صعب للغاية.

هوبس حاول كثيراً مع انطلاق المباراة أن يجاري هومنتمن في ظل قوته الهجومية والدفاعية، معتمداً على موهبة صانع العابه علي مزهر، وكانت النتيجة متعادلة (8-8) في اول 5 دقائق، قبل أن يبدأ هومنتمن بصنع الفارق وينهي الربع الاول متقدماً بنتيجة (24-15).

واستمر الفريق الزائر بالتقدم حتى نهاية المباراة، واتت نتيجة الربعين الثاني والثالث على التوالي (45-35)، (65-51).

وكان مزهر الافضل من جانب الفريق الخاسر مسجلاً 21 نقطة و6 تمريرات حاسمة، واضاف اليه عمر توماس 19 نقطة و6 متابعات.

في حين سجّل فادي الخطيب لهومنتمن 19 نقطة، واضاف اليه ديواين جاكسون 18 نقطة و8 متابعات.

وتستكمل المرحلة السابعة يوم الخميس بلقاء بيبلوس والشانفيل على ارض الاول في جبيل، فيما يلعب الجمعة في ختام المرحلة المتحد امام الرياضي.