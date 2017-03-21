الفنان وائل جسار والرياضي وائل عرقجي يستذكران لحظات فرح في عيد الأم

في عيد الأم، تختلط مشاعرِ الحب بالوفاء، وينتهز الجميع هذه المناسبة، للتعبير عن محبتهم لوالدتهم، ولاستذكار لحظات الفرح مع مَن هي منبع الحنان.
.. هي عنوان للبسمة الدائمة وبلسم للجروح مهما كانت بليغة..
كثيرون يعبرون في يوم الام بغض النظر عن مواقعهم، فكل المراتب تبدو منكسرة في حضرتها.
تقرير: ربيع شنطف
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