الفلسطينيون ضيوف في لبنان.. وعون: نسعى لاستقرار المخيمات

عقد الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل بيروت في زيارة تستمر لثلاثة أيام.

واكد عون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني على أهمية دور الرئيس الفلسطيني “في المحافظة على استقرار المخيمات فلا تتحوّل بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني”.

وقال “ان التحدّي الأبرز الذي يواجه عالمنا العربي، هو مدى قدرتنا على فرض الحل العادل والشامل، لجميع أوجه الصراع العربي- الإسرائيلي”.

وشدد على ان “جميعنا مدعوون عشية انعقاد القمة العربية الى العمل لإعادة إحياء دور الجامعة العربية لنتمكّن من مواجهة الأزمات متضامنين”.

ولفت الى أن “الحاجة أصبحت أكثر من ملحّة لإيجاد حلول سياسية للأزمات وسفك الدماء المتواصل في بعض الدول العربية”.

وقال: “اتفقنا على تنسيق المواقف والتعاون بما يخدم مصالح بلدينا وقضايا العدالة والسلام التي دفعنا الغالي من أجل تحقيقها”.

بدوره، أكد عباس أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما هم الا ضيوفا، داعيا اياهم الى الناي بأنفسهم عم صراعات المنطقة.

وشدد على ان “اللاجئين الفلسطينيين على الارض اللبنانية ما هم الا ضيوف، ومن جانبنا نعمل بكل ما نستطيع لمساعدتهم حتى عودتهم المؤكدة الى فلسطين”، وقال: “أننا نقف ضد الارهاب ودعونا منذ البداية الى الحوار البناء وصون وحدة الاراضي العربية”.

واشار الى أن “العملية السياسية لا زالت تراوح مكانها لان اسرائيل تصر على احتلال ارضنا وابقاء شعبنا في سجن كبير، وهذا ما لن نقبله وسنواصل العمل بالطرق السياسية والدبلوماسية، لتطبيق قرارات مجلس الامن”.

وكان عباس وصل عند الرابعة عصرا، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، مترئسا وفدا ضم الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد والناطق الرسمي باسم الحركة “فتح” أحمد عساف.