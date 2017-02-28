الفصائل في عين الحلوة تدعو إلى وقف فوري للنار.. وفعاليات صيدا تعلن الاقفال التام غدا

تنفيذا لقرار الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية التي اجتمعت في السفارة الفلسطينية، بدأت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها جولاتها على القيادات الميدانية دخل مخيم عين الحلوة لتثبيت وقف اطلاق النار والزام كافة الاطراف المعنية بهذا القرار.

اذًا بعد ساعات من الاشتباكات وانهيار وقف اطلاق النار الاول، نجحت المساعي السياسية التي بذلت في الساعات الاخيرة بوضع حد للاشتباكات العنيفة، اثر تجدد الاشتباكات بين عناصر من حركة “فتح” واخرين من مجموعات اسلامية متشددة، وتركزت على محور الصفصاف البركسات في الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

أما حصيلة الاشتباكات فكانت قتيل و5 جرحى بينهم طفل حالته حرجة. فيما سجلت حركة نزوح لبعض العائلات من المخيم باتجاه صيدا.

أما خارج المخيم، فقد اقفلت كافة المدارس المحيطة ابوابها وعاد الطلاب الى منازلهم سبب عمليات القنص.

في وقت عزز الجيش اللبناني من تواجده عند مداخل عين الحلوة واتخذ اجراءات امنية مشددة وخاصة لجهة المستشفى الحكومي.

ومتابعة للوضع الامني، عُقد اجتماع طارىء في مبنى بلدية صيدا لفعاليات المدينة والجوار، خلص الى اعلان الاقفال التام لكافة المؤسسات يوم غد الاربعاء رفضا للاقتتال الحاصل.

وتم التأكيد في البيان الذي صدر ان “صيدا عاصمة الجنوب، كانت وستبقى حاضنة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني”.

وقال البيان: “انطلاقا من حرصنا على ان تبقى بوصلة الشعب الفلسطيني باتجاه فلسطين المستهدفة اليوم من قبل العدو الصهيوني، وحقنا لدماء أهلنا في مخيم عين الحلوة نعلن ما يلي:

– استنكار ورفض الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني ومناشدة الأخوة الفلسطينيين وقف هذا النزف الدموي المستمر والمتكرر.

– الدعوة الى الاقفال التام لكافة مرافق المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والتربوية يوم غد الأربعاء في الأول من آذار.

– التواصل مع كافة المرجعيات الفلسطينيية واللبنانية المعنية لوضع حد لهذا النزف الذي يطال المخيم وجواره واتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار هذه الأحداث.

ويؤكد المجتمعون ان صيدا ستبقى على ثوابتها وفية لفلسطين وداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني”.