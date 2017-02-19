الفريق الملكي يحرز لقب كأس الملك للمرة الـ27 في تاريخه الحافل

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق لقبه الرابع المتتالي ضمن منافسات كأس الملك لكرة السلة و 277 في تاريخه عقب تخطيه منافسه فريق فالنسيا باسكيط في المباراة النهائية بنتيجة 97- 95 وبفارق نقطتين في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب فيرناندو بويسا أرينا أمام جمهور كبير.

حيث بسط الفريق الملكي سيطرته في الربع الاول قبل ان يعود الخفافيش في الربع الثاني ليقلصوا الفرق حيث انتهى النصف الاول بنتيجة 47 -45 وبفارق نقطتين .

وفي الربع الثالث تناقل الفريقان التسجيل واستمر الوضع حتى اللحظات الاخيرة لكن خبرة الميرينغي حسمت المباراة في اللحظات الاخيرة و اختير افضل لاعب في المباراة القناص سيرجيو لول لاعب الفريق الملكي .

و جاءت نتائج الارباع على الشكل التالي:

-الربع الاول 22-16 .

-الربع الثاني25-29.

-الربع الثالث 27-26.

-الربع الرابع 23-24.