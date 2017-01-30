الفرنسي كاراباتيتش افضل لاعب في مونديال اليد

حصد لاعب المنتخب الفرنسي لكرة اليد نيكولا كاراباتيتش لقب أفضل لاعب في بطولة العالم الخامسة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد فوز الديوك بلقبها السادس أمام جمهورها .
وكما توج المقدوني كيريل لازاروف بهداف هذه النسخة برصيد 50 هدفا.
وضمت التشكيلة المثالية للبطولة كلا من حارس المرمى: الفرنسي فينسان جيرار، اللاعبون: الفرنسيان نيكولا كاراباتيتش ونيديم ريميلي والنروجيون ساندير ساغوسن وكريستيان بيورنسن وبيارتي ميرهول والكرواتي دوماغوي دوفنياك والسويدي ييري تولبرينغ والمقدوني كيريل لازاروف.
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