الفداء ــــ صيدا بطل الذكرى الـ12 لاستشهاد الرفيق

أحرز فريق الفداء الرياضي – صيدا دورة أندية الجنوب لكرة السلة التي نظمها مجمع الحريري الرياضي برعاية النائب بهية الحريري وبمناسبة الذكرى الثانية عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري والتي شارك فيها عدد من الأندية من صيدا والجنوب.

وفاز الفداء – صيدا على نادي النبطية 69-62 في المباراة النهائية التي جرت على ارض المجمع في القياعة – صيدا، بحضور ممثل النائب الحريري مدير المجمع ورئيس نادي الفداء نزار الرواس وممثلين عن الأندية المشاركة. وفي ختام المباراة، قدم الرواس كأس المركز الأول الى كابتن الفداء خالد البابا فيما سلم امين سر النادي هشام جرادي كأس المركز الثاني الى كابتن نادي النبطية توفيق قاسم. كما جرى تكريم حكمي المباراة سعيد عبو وايمن نعماني.