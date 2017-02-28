الفا : نعمل على اعادة خدمة الانترنت الى ما كانت عليه

صدر عن شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للاتصالات البيان الآتي:”يشهد مشتركو شركة ألفا تباطؤا في خدمة الداتا (الإنترنت) بسبب تعرض الشبكة لمحاولة قرصنة خارجية عبر ما يعرف ب DDOS attack. تعمل الفرق الفنية على معالجة الأمر، تمهيدا لإعادة الخدمة الى ما كانت عليه في أسرع وقت. ونعتذر من المشتركين الكرام عن هذا الضرر الخارج عن سيطرتنا”.

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