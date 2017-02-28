الفا : نعمل على اعادة خدمة الانترنت الى ما كانت عليه

صدر عن شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للاتصالات البيان الآتي:”يشهد مشتركو شركة ألفا تباطؤا في خدمة الداتا (الإنترنت) بسبب تعرض الشبكة لمحاولة قرصنة خارجية عبر ما يعرف ب DDOS attack. تعمل الفرق الفنية على معالجة الأمر، تمهيدا لإعادة الخدمة الى ما كانت عليه في أسرع وقت. ونعتذر من المشتركين الكرام عن هذا الضرر الخارج عن سيطرتنا”.
زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة جزيرة لومبوك في اندونيسيا
غوتيريس يأمل بتحالف دولي قادر على ابراز حقوق الانسان
“صدفة” غيرت حياتها من لاجئة فلسطينية إلى رائدة أعمال أمريكية
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
Powered By Future Television s.a.l