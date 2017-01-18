الفا: تباطؤ في خدمة الداتا في عدد من المناطق بسبب عطل على شبكة أوجيرو

صدر عن شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للإتصالات الآتي: “يواجه مشتركو شركة ألفا في عدد من المناطق، منذ السادسة والنصف من هذا المساء، تباطؤا في خدمة الداتا، نتيجة عطل على الشبكة العائدة الى هيئة أوجيرو.
تتابع ألفا المسألة مع الجهات المعنية للوقوف على الجهود المبذولة لإصلاح العطل.
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