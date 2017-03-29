الفاو: نقص حاد في كميات الغذاء غربي الموصل

أكدت منظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” وجود “نقص حاد في كميات الغذاء لدى سكان المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في الجزء الغربي من الموصل العراقية وإذا استمرت العمليات العسكرية لفترة أطول سيزيد من مخاوف تردي الأمن الغذائي لسكان المدينة”.

وحذّرت من “الوصول إلى مستويات لا يحمد عقباها، بسبب سوء التغذية الذي يعاني منه السكان بسبب نقص الغذاء.

وأعربت عن أملها بأن “يتحرر الجزء الغربي من الموصل لإنهاء هذه المعاناة”.