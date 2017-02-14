الـ بي أس جي يُلهب حديقة الامراء برباعية في ليلة سوداء لبرشلونة‎

ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ16 من منافسات دوري ابطال اوروبا ، تمكن نادي باريس سان جيرمان من إشعال حديقة الامراء بأهدافه الفتاكة امام العملاق الكتالوني نادي برشلونة حيث نجح الفريق الباريسي في اكتساحه وبواقع 4-0 في مباراة سيطر عليها ابناء المدرب اوناي ايمري بالطول والعرض ولقن ايمري خصمه انريكي درساً كبيراً حيث نجح في قراءة المباراة ودراسة نقاط ضعف خصمه ليضربه في العمق وتألق جميع لاعبي الـ بي أس جي بدون اي منازع حيث قدموا اداء ً قويا دفاعياً لينقضوا هجومياً على خصمهم الكتالوني وبهذا الفوز الكبير اصبح وضع برشلونة مهزوز للغاية قبل موقعة الاياب في الكامب نو .

وفي الشوط الاول قدم لاعبو باريس سان جيرمان اداءً خرافياً نجحوا من خلاله من شلّ الفريق الكتالوني بشكل كامل حيث بدأ ابناء المدرب اوناي ايمري بضغط كبير منذ الدقائق الاولى ونجحوا في ارباك لاعبي الفريق الكتالوني حيث فقدوا سيطرتهم على الكرة وارتكب ابناء المدرب لويس انريكي العديد من التمريرات الخاطئة وكان الفريق الباريسي قريب من خطف هدف التقدم لولا التألق الكبير للحارس تير شتيغن والذي ابقى التعادل السلبي مسيطراً حتى الدقيقة 18 جين نجح دي ماريا من مغالطة الحائط البشري للبرشا ليفتتح التسجيل من ضربة حرة رائعة سكنت شباك الحارس الالماني وهذا الهدف اشعل المباراة اكثر ووجد لاعبو الـ بي أس جي ثغرات عديدة في دفاع البرشا وبدوره انقذ الحارس كيفين تراب انفرادية سيرجي روبيرتو ليحرمه من خطف هدف التعادل وبعدها واصل تير شتيغن تألقه بتصدي رائع لانفرادية دراكسلر ، وبدوره حاول لاعبو البرشا السيطر اكثر على مجريات اللقاء ولكن الضغط الذي فرضه لاعبو الفريق الفرنسي صعّب من مهمة ابناء المدرب لويس انريكي ليتلقوا هدفاً ثانياً عبر الالماني دراكسلر في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من فيراتي لينتهي هذا الشوط بتقدم صريح للـ بي أس جي وبواقع 2-0 .

وبدأ الشوط الثاني بضغط مستمر من قبل لاعبي سان جيرمان وسط اداء مخيب من قبل لاعبي البرشا حيث فشل المدرب لويس انريكي في تغيير صورة الفريق بين الشوطين وفي الدقيقة 55 تمكن دي ماريا من خطف هدف ثالث بعد تسديدة رائعة من خارج المنطقة وبدا وسط برشلونة عاجزاً في مجاراة سرعة وضغط الفريق الباريسي ليبدأ لويس انريكي في اجراء تبديلاته وحافظ لاعبو سان جيرمان على خطورتهم في هجماتهم المرتدة وسط مساحات شاسعة في دفاعات الفريق الكتالوني ، ووجد ابناء المدرب لويس انريكي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع الخصم وسط اداء رجولي وقتالية كبيرة من قبل لاعبي الفريق الفرنسي وفي الدقيقة 72 تمكن كافاني من خطف الهدف الرابع بعد تمريرة ساحرة من مونييه ليؤكد كافاني تقهقر الدفاع الكتالوني في هذه الليلة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كان للبرشا بعض المحاولات الطفيفة حيث سنحت لنيمار تسديدة جانبت قائم الحارس تراب وبعدها تصدت العارضة لرأسية المدافع اومتيتي لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان وبواقع 4-0 .