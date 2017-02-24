الـدربي الـ64 بين النجمة والأنصار الأحد

يسعى النجمة الوصيف للفوز على غريمه التقليدي الأنصار الرابع في الـ«دربي» الـ64 وقمة المرحلة الـ18 من الدوري العام اللبناني الـ56 لكرة القدم، الساعة 15:00 بعد ظهر الأحد المقبل، على ملعب صور البلدي، وذلك ليواصل الضغط على العهد المتصدر الذي يسعى أيضا لتخطي ضيفه النبي شيت الأحد المقبل.

وكان التضامن صور أشعل المنافسة على اللقب بعد أن وضع حدا لسلسلة من 6 انتصارات للعهد بتعادله معه 1-1 في مباراة مؤجلة الثلاثاء الماضي. ويتربع العهد على القمة بـ37 نقطة، يليه النجمة برصيد 31 نقطة ثم السلام زغرتا (30 نقطة) فالأنصار (28 نقطة) والصفاء (27 نقطة) فالنبي شيت السادس بـ25 نقطة.

وتفتتح المرحلة الثامنة عشرة الساعة 14:15 بعد ظهر اليوم الجمعة بمباراة الراسينغ مع ضيفه الاجتماعي على ملعب العهد. وتتابع غدا السبت بمباراتين؛ الاولى بين السلام زغرتا والصفاء الساعة 14:15 على ملعب المرداشية، والثانية بين طرابلس شباب الساحل الساعة 15,00 على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. وتختتم المرحلة الأحد بثلاث مباريات، فيلعب الإخاء الأهلي عاليه مع التضامن صور الساعة 14,15 على ملعب العهد، والعهد مع النبي شيت في التوقيت عينه على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، والنجمة مع الأنصار الساعة 15,00 على ملعب المرداشية في زغرتا.

النجمة – الأنصار

يعود النجمة للتركيز على لقب الدوري اللبناني لتعويض خسارته أمام مضيفه الوحدات الأردني (0 – 1) في كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء الماضي. ويمر النجمة بفترة مثالية على الصعيد المحلي بعد أن حقق 5 انتصارات متوالية جعلته يقفز الى المركز الثاني في الترتيب بعكس منافسه، الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات لمصالحة جمهوره الذي خرج غاضبا بعد أن أهدر تقدمه بهدف وخسر 1-2 في مباراته الأخيرة أمام الراسينغ، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويعول جمال الحاج، مدرب النجمة، في سعيه للفوز في هذه المباراة على السوري عبد الرزاق الحسين والغاني نيكولاس كوفي وأكرم مغربي الذي يتصدر قائمة الهدافين بـ10 أهداف، بينما سيعتمد سامي الشوم مدرب الأنصار على سرعة مهاجمه حسن شعيتو (شبريكو) وزميله نصار نصار والبرازيلي فينيسيوس ريتشي. ولا تبدو عروض الأنصار مطمئنة إياباً خصوصاً بعد رحيل نجمه ربيع عطايا وقلب دفاعه معتز بالله الجنيدي للاحتراف في الخارج.

ولم يحقق الأنصار الفوز سوى في مباراتين إياباً، في حين مني بثلاث هزائم وتعادل مرة واحدة.

وسبق للفريقين أن التقيا 89 مرة رسمياً منذ 1968، ففاز الأنصار 31 مرة، والنجمة 26، وتعادل الفريقان 32 مرة. وسجل لاعبو الأنصار 100 هدف في شباك منافسيهم، فيما سجل لاعبو النجمة 94 هدفاً في شباك الاخضر.

العهد ــــ النبي شيت

يدرك باسم مرمر مدرب العهد أن إهدار النقاط قبل 5 جولات من نهاية البطولة سيزيد الضغط على لاعبي فريقه. ومن المرجح أن يخوض مدرب العهد المباراة بالتشكيلة عينها التي لعب فيها أمام التضامن صور معولا على أحمد زريق ومحمد حيدر وحسن شعيتو والتونسي يوسف المويهبي والسنغالي داودا ديوب. من جهته، سيلعب النبي شيت المباراة من دون أي ضغط، لكنه يأمل الفوز على ضيفه ليعزز موقعه بين فرق النخبة. ويعول النبي شيت على تألق حسين العوطة وعلي بزي والسنغالي بابي سال في الهجوم.

طرابلس ــــ الساحل

يلتقي طرابلس ضيفه شباب الساحل في مباراة مصيرية، يسعى فيها كل منهما للهرب من البطاقة الثانية التي ستؤدي بصاحبها إلى الدرجة الثانية. وسيعود أبوبكر المل وسعد يوسف لتعزيز صفوف طرابلس الذي بدا متأثرا كثيرا بغيابهما في المباراتين الأخيرتين، بينما سيفتقد شباب الساحل جهود مدافعه جاد نور الدين بسبب الإيقاف. ويحتل شباب الساحل المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق المواجهات عن طرابلس الذي يقبع في منطقة الهبوط.

الراسينغ ــــ الاجتماعي

تبدو الأمور مهيأة للراسينغ الذي يحتل المركز السابع بــ24 نقطة لتعزيز موقعه على جدول الترتيب عندما يلتقي مع الاجتماعي الذي أصبحت فرصته في البقاء بدوري الأضواء صعبة لاحتلاله المركز الأخير بـ8 نقاط. وسيفتقد الراسينغ جهود البرازيلي دييغو دي أندراده ومحمود كجك بسبب الإيقاف.

السلام ـــ الصفاء

يسعى الصفاء لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يلتقي مع مضيفه السلام زغرتا في مباراة محفوفة بالمخاطر. وتضاءلت آمال الصفاء في الاحتفاظ باللقب بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة ليتراجع الى المركز الخامس برصيد 27 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن السلام الذي تقدم للمركز الثالث بعد فوزه على طرابلس 2-1. وسيغيب عن الصفاء قائده علي السعدي وعن السلام إدمون شحادة بسبب الإيقاف.

الإخاء – التضامن

يحل التضامن صور ضيفا على الإخاء الأهلي عاليه في مباراة يسعى من خلالها كل فريق للابتعاد عن منطقة الهبوط. ومن المنتظر أن تأتي المباراة على درجة عالية من القوة والندية إذ يقدم الفريقان عروضاً جيدة في الفترة الأخيرة.