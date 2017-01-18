الغابون ينقاد لتعادله الثاني في كاس افريقيا أمام بوركينا فاسو العنيد

ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الاولى خلال منافسات كأس الامم الافريقية 2017 المقامة في الغابون ، حسم التعادل الايجابي وبواقع 1-11 المباراة التي جمعت بين منتخبي الغابون وبوركينا فاسو ليفشل اصحاب الارض في استغلال عامل الارض و الجمهور حيث سقط للمرة الثانية في فخ التعادل في مباراته الثانية في البطولة .

وكان الشوط الاول باهتاً وقليل الفرص حيث احتدم الصراع بين الجانبين في وسط الملعب وساد اللعب الخشن وانتظر لاعبو المنتخبين الهفوات في وسط الملعب من اجل الوصول الى مرمى الآخر الى أن اتت الدقيقة 28 حيث تمكن منتخب بوركينا فاسو من احراز هدف التقدم عن طريق اللاعب بريجوسي ناكولما ومن ثم بسط اصحاب الارض السيطرة و أكثروا الفرص معتمدين على نجمه الاول بيار إيميريك أوباميانغ الذي تمكن من خطف خطأ داخل المنطقة ليستثمره مسجلاً ضربة الجزاء عند الدقيقة 38 لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي منتخب الغابون حيث هددوا مرمى ضيفهم استغل المهاجم اوباميانغ هفوة من دفاع غينيا ليرسل الكرة الى دينس بوانغا والذي بدروه اعادها لاوباميانغ لكن الدفاع تصدى له ومن ثم كثر اللعب الخشن حيث اصيب أكثر من لاعب و في النصف ساعة الاخيرة لم يظهر أي من المنتخبين أي حيلة هجومية حيث اقتصرت خطورتهم على العرضيات والتسديد من بعيد وبغياب التركيز ، وحاول لاعبو الغابون الاعتماد على الكرات في العمق من اجل استغلال سرعة مهاجمه اوباميانغ ولكن دفاع بوركينا فاسو تصدى لجميع المحاولات ونجح في ايقاف الامدادات نحو مهاجم دورتموند لتغيب الخطورة على مرمى المنتخبين وبدوره لم يظهر لاعبو بوركينا فاسو الرغبة الهجومية لتسجيل هدف الفوز حيث اغلقوا مناطقهم وفشلوا في تهديد مرمى الغابون لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .