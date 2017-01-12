الغاء 80 رحلة في مطار هيثرو اللندني بسبب سوء الطقس

اضطر مطار هيثرو اللندني الى الغاء نحو 80 رحلة جوية، بعد ظهر اليوم، بسبب رداءة الطقس في قسم كبير من المملكة المتحدة.
وقال ناطق باسم المطار، الاكبر في اوروبا من حيث عدد المسافرين، ان “آخر التوقعات تشير الى تساقط الثلوج بعد الظهر ما سيحد من عدد الطائرات التي ستتمكن من الاقلاع او الهبوط”.
واوضح انه “تقرر بالتالي الغاء 80 رحلة من اصل 1350 كانت مرتقبة وسيتوافر للمسافرين امكان السفر عبر رحلات اخرى”.
وفي مطار غاتويك، ثاني مطار في البلاد جنوب لندن، تم الغاء اربع رحلات من اصل 326.
واصدرت مصلحة الارصاد الجوية البريطانية تحذيرا من “رياح قوية وتساقط ثلوج في اسكوتلندا لكن ايضا في قسم من انكلترا وويلز وايرلندا الشمالية”.
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