العهد الجديد يعد بالاستقرار العام.. ونصر الله يتوعد اسرائيل

أكد تكتل “التغيير والإصلاح” ان مواقف رئيس الجمهورية بشأن سلاح “حزب الله” لا ينتج عنها اي اعتداء او اثار على التزامات وتعهدات لبنان الدولية.

واضاف من الرابية في اجتماعه الاسبوعي: “ان عنوان العهد الرئاسي الواعد والواثق هو الاستقرار العام على ما ورد في خطاب القسم وفي مناسبات عدة، حيث كان للرئيس كلام في هذا الشأن، الاستقرار العام على جميع المستويات ومصلحة لبنان العليا ولا تناقض بين هذه العناوين والمواثيق والالتزامات الدولية بل على العكس، طبعا ليس في كلامنا اي تبرير، بل كل تأكيد وكل اصرار على ان فخامة رئيس البلاد يعي مستلزمات قسمه”.

وشدد على ان “اقرار قانون موازنة العام 2017 ضروري وان الاجتماعات في مجلس الوزراء على قدم وساق لاقرار مشروع الموازنة. فاقرارها ضروري لرفع مخالفة متمادية وخطيرة بالدستور وهي عدم وجود موازنات منذ 12 سنة”، معتبرا ان “هذه الموازنة سوف تفي بالغرض الانفاقي وتكون مناسبة لتصحيح اداء المالية العلمة مع تخفيض الطموحات واوجه الانفاق غير المجدي. اما الطموحات الكبرى المتعلقة بالرؤية الاقتصادية العامة فسوف تتضمنها موازنة العام 2018 ونحن ايضا على مشارف مهلها الدستورية”.

وفي سياق منفصل عن النقاشات والمداولات بشأن الطروحات، حمل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الدول العربية مدافعا على إيران.

وشن حرباً مفتوحة على الدول العربية خلال الاحتفال السنوي بذكرى “قادة الحزب”، ومن بوابة الازمة اليمنية حمل على المملكة العربية السعودية، وعلى الامارات، وهاجم البحرين من باب الازمة التي تعيشها المملكة.

وقال أن “مسؤولين اميركيين اعترفوا بأن داعش هي صناعة سعودية اميركية وقرار انشاء داعش اميركي لكن الفكر والتمويل والتسليح هو سعودي ولكن اليوم انقلب السحر على الساحر والافعى خرجت من جحرها ولم يعد بالامكان السيطرة عليها ولا شك ان الهدف من انشاء هذا التنظيم هو تدمير دول المنطقة من سوريا الى العراق واليمن”.

وشدد على “أننا الآن على بوابة الانتصار على المشروع الأميركي السعودي الاسرائيلي الذي اسمه داعش والجماعات التكفيرية بعد ان انقلب السحر على الساحر”.

ورأى نصرالله ان “الظروف السياسية عند اسرائيل لشن حرب على لبنان موجودة دائما والغطاء الاميركي متوافر، ومثله غطاء عربي على حد تعبيره ، ليعود ويتحدث عن امن وأمان تعيشها المناطق الجنوبية والحدودية.

وأشار الى أن “البعض يقول ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد يأذن لاسرائيل بشن حرب على لبنان للقضاء على المقاومة ومع ذلك فالوضع في الادارة الاميركية غير واضح حتى اللحظة ومع ذلك فالغطاء الاميركي دائما كان موجودا، وهذه التحليلات لا تخيفنا وما تمثله المقاومة الى جانب الجيش وموقف الرئيس ميشال عون يردع اسرائيل”.

وتوجه نصرالله الى القادة الاسرائيليين، متوعدا بأنهم سيتفاجئون بما تخفيه المقاومة وهو ما سيغير مسار أي حرب.