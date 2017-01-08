العقد الاستثنائي “يشرّع” الأبواب لقانون الانتخاب

بمثابة ضوء رئاسي أخضر يزخّم الاندفاعة الوطنية نحو إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، أتى المرسوم الرئاسي بدعوة مجلس النواب إلى فتح عقد استثنائي بدءاً من الغد وحتى 20 آذار المقبل عشية بدء العقد العادي الأول للمجلس في الحادي والعشرين منه، «مُشرعاً» بذلك أبواب المجلس أمام رياح التوافق الوطني التي بدأت تلوح في أفق المحادثات السياسية البينية والمتقاطعة بين الأفرقاء حول المشاريع المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. فالمرسوم الذي وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على فتح العقد الاستثنائي، حدّد برنامج أعمال العقد بسلسلة مشاريع واقتراحات تتقدمها تلك المتصلة بقانون الانتخابات النيابية، لاعتباره «الهمّ الوطني الأساس» كما أكدت أوساط بعبدا لـ«المستقبل»، موضحةً أنّ توقيع رئيس الجمهورية على فتح العقد الاستثنائي يُفسح المجال واسعاً أمام احتمال التوافق على قانون انتخاب جديد وإقراره تالياً في مجلس النواب قبل آذار المقبل.

وفي السياق الانتخابي نفسه، برز تزامناً إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استعداد أجهزة الوزارة للاستحقاق النيابي «إن على صعيد تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية قبل نهاية كانون الثاني الجاري، أو بالنسبة إلى دعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل»، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتقدم «بطلب الاعتمادات اللازمة ضمن المهل القانونية لإجراء الانتخابات في أيار المقبل، أما في حال إقرار قانون انتخابي جديد فسيصار حينها إلى تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية»، وأردف المشنوق قائلاً: «اللجان التقنية تعمل بعيداً من الأضواء لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، ومن الواضح أن معظم القوى السياسية توافقت على ثلاث قواعد هي أن يكون هناك قانون انتخابي جديد وأن تكون النسبية جزءاً مهماً منه وأن تكون هناك كوتا نسائية«.