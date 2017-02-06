العفو الدولي: النظام قتل 13 ألف شخص بإعدامات جماعية بسجن صيدنايا

كشفت منظمة العفو الدولية أن “النظام السوري قتل نحو 13 الف سجين في إعدامات جماعية”، موضحة أن “هؤلاء الأشخاص قتلوا في الفترة بين عام 2011 و2015 دون إجراءات قانونية بسجن صيدنايا وأغلب الذين تم إعدامهم مدنيون”.

ولفتت المنظمة في تقرير الى أن “الحكومة السورية تتعمد إضافة لذلك احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية وتعذيبهم واغتصابهم أو حرمانهم من الغذاء والماء والرعاية الصحية وإن النظام السوري قتل من خلال سياسة الإبادة التي ينتهجها عدداً كبيراً من السجناء”، مشددة على أن “هذه الممارسات تعتبر جرائم ضد الإنسانية”.

وأكدت أن “تقريرها يستند إلى مقابلات مع 84 شاهداً من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين”.