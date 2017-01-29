العفو الدولية: قرار ترامب ينتهك القوانين وسنواجهه قضائيا

The last group of travelers allowed through the security checkpoint inside Terminal 4 at San Francisco International Airport before police block the security check point off completely in San Francisco, California, U.S., January 28, 2017. REUTERS/Kate Munsch
تتعالى الأصوات الدولية المنددة بقرار ترمب منع دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة.
منظمة العفو الدولية أكدت أن هذا القرار يحوي توجهاً ضد المسلمين ومشاعرهم، واصفة القرار بأنه لا إنساني وظالم.
وأكدت مارغريت هوانغ، مديرة منظمة العفو الدولية، أن القرار يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وخرقاً واضحاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التفرقة على أساس الدين أو الجنسية، وأعلنت أن المنظمة ماضية في مواجهة هذا القرار قضائياً.
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