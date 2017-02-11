العفو الدولية: إذا لم يكن لدى الأسد ما يخفيه فعليه فتح سجن صيدنايا

دعت منظمة العفو الدولية بشار الأسد، إلى فتح أبواب سجن صيدنايا في ريف دمشق أمام المراقبين الدوليين لإطلاعهم على أوضاع المعتقلين هناك.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سجن صيدنايا السوري، تشير إلى وجود عمليات تعذيب وقتل داخل السجن ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.

وردا على نفي الأسد صحة التقرير الصادر أخيرا عن المنظمة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر انه إذا لم يكن لدى الاسد ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى السجن وكل أماكن الاحتجاز الأخرى، وأن يكشف عن عدد عمليات الإعدام المنفذة في ذلك السجن.

ودعا لوثر، الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها على السلطات في دمشق، لدفعها نحو السماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون وأماكن الإعتقال السورية.