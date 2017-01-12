العريضي: لا يجوز التفكير بالتمديد للمجلس النيابي

قال النائب غازي العريضي : انه “لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين التفكير بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأضاف خلال غداء تكريمي له اقامته جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية: لا يمكن ان نمارس ممارسة مذهبية وفئوية وشخصية ومناطقية، وان نقول نريد قانون عصري للانتخابات الذي يمارس بهذه الذهنية لا يمكن ان يطل على الناس بقانون عصري للانتخابات، بكل بساطة اقول هذه سياسة عنصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تمارس ضد فئات كبيرة من اللبنانيين بشكل المعلن ولا يمكن لمن يقوم بتصرف بشكل عنصري ان يأتي بقانون عصري على الاطلاق، بين العصري والعنصري مساحة كبيرة .

وختم: يقولون عنا أننا نريد قانون الستين، اقول لكم بكل صراحة لا نريد قانون الستين، بل نريد تعديلات على قانون الستين ينسجم مع تفكيرنا وقد يفاجأ الكثيرون نريد قانون انتخابات على اساس اكثري وبكل وضوح بضم عالية والشوف الى دائرة واحدة.