العريضي: لانتخابات بقانون جديد وإنهاء مأزق السلسلة تلافيا للانفجار

نظم الحزب التقدمي الاشتراكي – معتمدية العرقوب وفرع الباروك، ومنظمة الشباب التقدمي- مكتب الشوف وخلية الباروك، ندوة سياسية حاضر فيها عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي.

الحضور

وحضر الندوة كل من: النائب العام في مطرانية صيدا ودير القمر المارونية المونسنيور مارون كيوان على رأس وفد كهنوتي، واعضاء مجلس قيادة في الحزب، ووكيل داخلية الشوف رضوان نصر، والامين العام لمنظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، ورئيس مؤسسة الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الشيخ حسان حلاوي، وحشد من المشايخ ومجالس بلدية واختيارية.

واستهل العريضي كلامه بأوضاع المنطقة وتداعياتها على لبنان، و”التمسك بالقضية الفلسطينية، في كل مواقعنا”. وقال: “العدو الاسرائيلي يتربص بنا في لبنان لم ينفذ يوما القرار 1701، اسرائيل تستبيح القرار وتنتهكه يوميا وتشكل خطرا كبيرا على بلدنا تستفيد منه بامتياز اسرائيل لمصالحها”. واضاف: “صحيح أن لدينا خلافات في لبنان ونحن معنيون بمعالجتها، وكحزب تقدمي الاشتراكي مهما حصل من اختلافات يبقى هذا شأنا داخليا، ولسنا بحاجة الى تهديدات ولا الى نصائح مسمومة أميركية، ولن نخشى تهديدات اسرائيلية”.

واكد ان “البلد مستهدف بعمليات ارهابية اصابنا البعض منها وبالاجراءات الوقائية تم الحد منها، وهذه الموجة لن تتوقف”، متسائلا: “كيف سنتعامل مع هذين التحديين الخطرين بعدما تجاوزنا سنتين ونصف سنة من الشغور الرئاسي الذي أساء كثيرا الى لبنان، خصوصا على المستويين السياسي، والاقتصادي الاجتماعي المالي؟”. واعتبر ان “معالجة ذلك لا تتم بالتحدي وإثارة الغرائز والرسائل البعيدة المدى التي لا تمت بصلة الى التاريخ، خصوصا في الجبل الذي نحن بأمس الحاجة الى كبار في ممارستهم بعيدا من المصالح الضيقة والاستقواء بالسلطة”، مضيفا اننا “بحاجة في هذه المرحلة بالذات الى الحفاظ على التنوع في لبنان، وليس الى خطابات استفزاز تؤذي بلدنا وتسيء الى الشراكة”.

وأضاف: “بهذه الروحية دخلنا في انتخابات الرئاسة وعملية تشكيل الحكومة، ودخلنا الآن في موضوع قانون الانتخابات. ومنذ اللقاء الاول مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بما يمثل من المقام من احترام وتقدير وحرص، قلنا ولا نزال إننا مع المعيار الواحد وصحة التمثيل ومع المساواة والعدالة، ويعلم فخامة الرئيس اننا دخلنا في عمق النقاش، لكن البعض أصر على أن المشكلة هي وليد جنبلاط.

وتابع: “جرى رفض عدد كبير من الصيغ والاقتراحات التي طرحت قبل أن نقول نحن رأينا فيها، علما أننا نرى الامر طبيعيا، إذ إن قانون الانتخابات في كل الدول يستحوذ على مثل هذه النقاشات، فكيف الحال في لبنان بوجود هذا الموزاييك؟ وبالتالي نجد صعوبة أكبر عندنا إذا أردنا المحافظة على هذا التنوع وهذه الشراكة. فهذا الموضوع سياسي وليس عملية حسابية للاستئثار بمواقع هنا او هناك تحت عناوين طائفية مختلفة. من هنا، إننا في الحزب التقدمي الاشتراكي نريد:

أولا: تأكيد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها.

ثانيا: وفق قانون جديد ليطمئن الجميع، وقد بادرنا وقدمنا أفكارا في هذا السياق، ولدينا متسع من الوقت بعيدا عن المهل والنقاش الدستوري. والذهاب الى الانتخابات اما من خلال القانون الموجود وإما بقانون جديد، والاتجاه العام في البلد نحو قانون جديد”.

ودعا الى الاتفاق على “قانون مع كل الافكار المطروحة لغربلتها والوصول الى مشروع قانون يشكل خطوة على طريق التغيير السياسي في البلد، والتغيير ليس من خلال قانون للانتخابات بل في الذهنية، كما الاصلاح فلنذهب لتطبيق اتفاق الطائف ببنوده الاساسية، الغاء الطائفية السياسية، ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، واللامركزية الادارية هذا وفق الدستور”.

وتناول العريضي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقال: “أثرنا موضوع التهريب في المرفأ والمطار، وكنا في مرحلة مناقشة السلسلة، وقال لي احد الوزراء إننا نخسر 4 مليارات سنويا في البلد من جراء التهريب وعدم الجباية، قبل الاجتماع الوزاري الذي توقف فيه الامر فقط على 700 مليون دولار لانجاز السلسلة. اليوم يقولون انهم بحاجة الى 2200 مليار موجود منها 1200 ويلزمنا 1000، أي أقل من 700 مليون دولار. بعد 4 سنوات نبحث عن المبلغ نفسه لإدراج السلسلة، طرحنا على رئيس الحكومة السابق مسألة ال4 مليارات فأكد ذلك ان وزارة المال قالت 1400، مليار تهريب و400 عدم جباية، ما يعني ان كل الشركات لا تجبى منها الضرائب. واذا مضت 5 سنوات تعفى منها بحسب القانون. علينا لململة الوضع، وفلنأخذ ال 700 في بداية الطريق ونعطها للمعنيين بالسلسلة فنكون أعطينا الناس حقوقها، وتكون رسالة واضحة للبنانيين اننا بدأنا فعلا نسلك طريق مكافحة الهدر والسرقة والفساد في البلد. هذه مسألة اخلاقية وفيها مصلحة وطنية تضمن الاستقرار الاجتماعي. لكن للاسف، لم يتجاوب احد مع هذا الطرح. اليوم يقولون الخسارة مليونان ونصف مليون”.

وطالب “بحل موضوع السلسلة بعيدا عن الارقام، فإبقاء امر السلسلة معلقا وعدم ايجاد موارد تغطيها سيوقع الدولة في عجز قد يؤدي الى انفجار في حال تم اقرار مخصصات لا تدفع، وكذلك إذا بقي الوضع كما هو ثمة مشكلة كبرى”.