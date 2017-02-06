العريضي: المصالحة التاريخية في الجبل لا يجب أن تمس

أكد النائب غازي العريضي، اثر لقاء وفد اللقاء الديموقراطي الرئيس ميشال سليمان، “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فلا مبرر لعدم إجرائها”.

وقال: “في أصعب الظروف بادرنا وانفتحنا على الجميع”، داعيا الى “استكمال الحوار بشكل بناء من دون رفع الأصوات”، مؤكدا ان “الدعوة متجددة للحوار ولا أحد يستطيع أن يلغي أحدا”.

وشدد على أن “المصالحة التاريخية في الجبل لا يجب أن تمس باي طريقة من الطرق”.

وأعلن “ان النائب وليد جنبلاط أكد أن زيادة عدد النواب أو نقصانه ليست مشكلة المهم المصالحة والشراكة”، وقال: “جنبلاط يعرف تاريخ وميزان لبنان وكيفية المحافظة على الاستقرار”، مشيرا الى “ان المشكلة أننا أضعنا منذ سنوات وقتا كثيرا ولم نصل إلى تفاهم”.

وقال العريضي: “النقاش مفتوح لتعديل الستين ويجب أن نتشارك مع الجميع”