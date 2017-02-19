العراق يطلب دعماً دولياً لنحو 3 ملايين نازح

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي ، حاجة بلاده إلى مزيد من الدعم الدولي بغية مساعدة نحو ثلاثة ملايين نازح.

وقال العبادي: “إننا نتوجه بالنداء إليكم لمساعدتنا في تنفيذ برنامج إعادة الاستقرار والخدمات الأساسية للمدن المحررة وإعادة النازحين إلى ديارهم، كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المعنية إلى تقديم مساعدات عاجلة لنحو ثلاثة ملايين نازح، والمساعدة في معالجة الجرحى ورفع الألغام والمتفجرات، ودعم برامج تأهيل المجتمع من أجل محو ثقافة العنف وإزالة آثار جرائم داعش التي مارسها بحق الأطفال الذين تم استغلالهم بشكل بشع”.

كذلك شدد على أن تنظيم “داعش” هو عدو للإسلام والمسلمين وأنه يحرِّف المعنى الحقيقي للدين الإسلامي، قائلاً إن “الإرهاب وتنظيم داعش هم أعداء للمسلمين قبل غيرهم وقد قتلوا من المسلمين أضعافاً مضاعفة لضحاياهم من بقية الأديان. لذلك كان على جميع أبناء الأديان والمذاهب أن يتوحدوا ضد الإرهاب “.