العثور على نيجيري متفحما داخل غرفة في خراج جويا الجنوبية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه تم العثور على مواطن نيجيري متفحما داخل غرفة الى جانب مجبل باطون في خراج بلدة جويا الجنوبية، وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث

وتم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى جبل عامل في صور، بعدما كشف عليها الطبيب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة التفحم.