العثور على مومياء في الصين تعود لأكثر من 500 عام

عثر، الاثنين، في مقاطعة خنان الصينية على قبر يضم مومياء تم تحنيطها، ويرجع عمرها إلى 500 سنة. عثر عمال البناء أثناء قيامهم بعمليات الحفر على قبر يضم مومياء، حيث سارعوا إلى إخبار الجهات المختصة بذلك، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية. ووفقا لصحيفة دا خه اليومية، فإن القبر يقع في منطقة تايكان، ويرى الخبراء أن المومياء تنتمي إلى قو تسوه وزوجته الذي عاش في عهد أسر مينغ (1368-1644سنة). هذا ويذكر بأن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين كانوا قد ذكروا بأن القبر احتوى على عدد من الأسلحة التي من الممكن أنه قد تمت سرقتها من قبل السكان المحليين. من جهة أخرى نفى المتحدث باسم الإدراة المحلية للمقاطعة أن يكون قد تمت سرقة أي قطع أثرية من القبر.

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