العثور على مواطن مقتولا بطلق ناري داخل منزله في كترمايا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عثر في بلدة كترمايا، على اللبناني “ش. ز. ع.”، مواليد 17/6/1970 سجل 165- كترمايا، جثة هامدة داخل منزله، نتيجة إصابته بطلق ناري في صدره. وقد نقلت الجثة إلى المستشفى المركزي في مزبود. وتولت فصيلة درك شحيم التحقيق بالحادث.
قوات الدفاع السعودي تسقط صاروخاً بالستياً في سماء عسير
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
ميسي يحتفل بذهبية الأرجنتين
Powered By Future Television s.a.l