العثور على مواطن مقتولا بطلق ناري داخل منزله في كترمايا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عثر في بلدة كترمايا، على اللبناني “ش. ز. ع.”، مواليد 17/6/1970 سجل 165- كترمايا، جثة هامدة داخل منزله، نتيجة إصابته بطلق ناري في صدره. وقد نقلت الجثة إلى المستشفى المركزي في مزبود. وتولت فصيلة درك شحيم التحقيق بالحادث.

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