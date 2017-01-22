العثور على قذائف مدفعية في بحمدون

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه عثر على عدد من قذائف المدفعية مرمية على جانب الطريق الدولية في بلدة بحمدون بالقرب من مفرق بلدة شانيه – قضاء عاليه.

وقد حضرت القوى الامنية وطوقت المكان فيما حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على قطع الطريق ريثما يحضر الخبير العسكري للكشف عليها، وهي قذائف منوعة منها مدفعية 155 ملم و130 ملم والهاون واخرى مختلفة.

وباشرت الاجهزة الامنية التي حضرت الى المكان اجراء التحقيق اللازم.