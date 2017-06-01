العثور على جثث 44 مهاجرا بينهم أطفال قضوا في صحراء النيجر

عثر على جثث 44 مهاجرا بينهم اطفال قضوا في صحراء منطقة أغاديز في شمال النيجر اثناء محاولتهم التوجه الى ليبيا المجاورة ومنها الى اوروبا كما اعلنت “وكالة فرانس برس” اليوم.

وقال رئيس بلدية اغاديز ريسا فيلتو للوكالة :ان “عدد المهاجرين الذين قضوا اثناء عبور الصحراء بلغ حتى الآن 44”.

من جهته اشار الصليب الاحمر الذي اوفد فريقا الى المكان لجمع معلومات محددة، الى “مقتل 44 مهاجرا على الاقل”.