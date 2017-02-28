العثور على جثة مواطن مصابة بطلق في الرأس في جسر القاضي

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه عثر مساء اليوم في محلة جسر القاضي، تجاه قبرشمون على جثة المواطن خلدون اسعد ملاك من بلدة حارة جندل الشوف مصابا بطلقة في رأسه من سلاح صيد ولا تزال البندقية بجانبه.
وحضرت الادلة الجنائية والاجهزة الامنية وكشف على الجثة الطبيب الشرعي.
وتولت التحقيق فصيلة درك قبرشمون.
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