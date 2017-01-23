العثور على جثة شاب في منزل ذويه في انطلياس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن العثور على الشاب ط.غ (مواليد 1989 – وادي شحرور)، جثة هامدة داخل منزل ذويه في أنطلياس، والى جانبه بندقية صيد.

وعلى الفور، حضرت الى المكان الادلة الجنائية والطبيب الشرعي وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.