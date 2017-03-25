العثور على بيك آب فقد من المصيطبة في شرقي بعلبك

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان عناصر مخفر النبي شيت، عثروا على طريق سرعين- الناصرية شرقي بعلبك، على بيك آب لون أبيض من نوع “دايهاتسو”، كان قد فقد منذ فترة من منطقة المصيطبة في بيروت.
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