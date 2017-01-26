العثور على آخر الجثث في الفندق المنهار في ايطاليا والحصيلة 29 قتيلا

انتهت اعمال البحث بين انقاض الفندق الذي دمره الانهيار الثلجي في 18 كانون الثاني في ابروتسو، ورفع العثور على آخر الجثث الحصيلة النهائبة الى 29 قتيلا، كما اعلنت السلطات الايطالية صباح اليوم.

وأنقذ زهاء 200 من رجال الانقاذ الذين كانوا يبحثون بين الانقاض وسط ظروف غالبا ما كانت بالغة الصعوبة، 11 شخصا بالاجمال وعثروا على جثث 15 رجلا و14 امرأة.

وعثر على معظم الضحايا عالقين تحت كتل ثلجية واسمنتية وجذوع اشجار في ما كان بار الفندق قبل الكارثة، كما ذكرت وسائل الاعلام الايطالية.

وقبيل حصول المأساة، كان النزلاء والموظفون ينتظرون في الواقع منذ ساعات وصول اجهزة ازالة الثلوج عن الطريق حتى يتمكنوا من العودة الى منازلهم.

لكن كامل المنطقة التي تضررت من التساقط التاريخي للثلوج، ومن مجموعة من الهزات الارضية القوية، كانت غارقة في الفوضى.

وبدأ تحقيق قضائي في حادثة قتل غير متعمد لمعرفة هل كان في الامكان تجنب الكارثة، وهل ادى ضعف عمليات الاغاثة الاولية الى مصرع بعض الضحايا.

وقد شارك رجال الانقاذ طوال اسبوع ليلا نهارا في عمليات البحث بين انقاض الفندق، وسط البرد والاحوال الجوية السيئة والخوف الدائم من حصول انهيار ثلجي جديد.