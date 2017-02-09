العبادي: غالبية مقاتلي داعش غادروا الموصل باتجاه سوريا

لفت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أن “غالبية مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي الأجانب وعوائلهم، غادروا الموصل شمالي البلاد باتجاه سوريا”، مشيراً إلى أنه “هناك نزاع داخلي بين عناصر التنظيم، وأكثر الإرهابيين من الأجانب غادروا وعوائلهم خارج محافظة نينوى، ومساحات سيطرة الإرهابيين على الأرض تقلصت بشكل كبير”.

وأشار إلى أن “الكثير من عناصر “داعش” قتلوا خلال معارك الموصل، وإمكانيات العدو تراجعت إلى حد كبير، وتم مصادرة أطنان من المواد المتفجرة والأسلحة التابعة للإرهابيين خلال المعارك”.

ولفت إلى أن “القوات العراقية، تحصل على معلومات من المدنيين عن مواقع مخازن سلاح وعتاد “داعش”.

وتوقع “أن تنجح قوات بلاده قريبا في تحرير جميع مناطق الموصل”.