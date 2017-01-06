العبادي: المعركة ضد الإرهاب أصبحت في أشواطها الأخيرة

أكد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أن الجيش العراقي تمكن من استعادة ثلثي محافظة نينوى.
وتعهد العبادي بأن القوات العراقية ستعمل على تطهير الموصل في وقت قريب، مشيراً إلى أن المعركة ضد الإرهاب أصبحت في أشواطها ومراحلها الأخيرة.
وجاء كلام العبادي بمناسبة تهنئته للجيش العراقي في الذكرى الـ96 لتأسيسه، موضحاً أن جهوداً كبيرة بذلت لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أساس مهني.
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