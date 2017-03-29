العبادي: إعادة 1,6 مليون نازح إلى مدنهم بعد تحريرها من داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء، أن بلاده تمكنت من إعادة أكثر من 1,6 مليون نازح عراقي إلى مدنهم بعد تحريرها من تنظيم داعش.

وقال في كلمته في القمة العربية في الأردن إن بلاده “وضعت برنامجا متكاملا لإعادة الاستقرار والخدمات والإعمار إلى هذه المناطق”.

ودعا العبادي الدول العربية إلى “المشاركة بجهود إعادة البناء والاستقرار لهذه المدن التي لحق بها دمار كبير من أجل ضمان عدم عودة الإرهاب في المستقبل”.

وقال إن “العراق مقبل على مرحلة جديدة بعد القضاء على داعش وطردها خارج حدودنا”، داعيا إلى “توحيد جهودها وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية” من أجل منع تمدد تنظيم داعش إلى دول أخرى”.