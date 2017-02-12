العاهل السعودي يدعو لليقظة.. والجبير يشيد بالعلاقة مع واشنطن

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الرياض، مهنئا اياه بتسلمه مهامه الجديدة ومتمنيا له التوفيق.

وقال العاهل السعودي إنه “لا يخفى على الجميع التحديات التي تواجه المملكة، والمستجدات في الساحة الدولية التي قد تؤثر على مصالحها، وما يتطلبه ذلك من حرص ويقظة، للتعريف بمواقف المملكة، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، مع أهمية التعريف بنهج المملكة وسياستها، التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار”.

ودعا الى “الحرص على أن تكون صدوركم قبل أبوابكم مفتوحة للمواطنين، وتلمس حاجاتهم ورعاية شؤونهم وتذليل ما قد يواجهونه من عقبات”.

بدوره، وصف غوتيريس السعودية بأنها عماد للاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التعاون بين الأمم المتحدة والسعودية أساسي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير انه “لا يمكن هزيمة الارهاب في سوريا بدون حل سياسي شامل للأزمة”، شاكرا السعودية على مساعدتها السوريين في تشكيل وفد المعارضة إلى مؤتمر جنيف اربعة.

من جهته، اشاد الجبير بالعلاقات الاميركية – السعودية المتميزة والتي تجاوزت العديد من التحديات، مؤكدا ان الرياض تتفق مع واشنطن في ملفات عدة أبرزها وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، ولكنه دعا الادارة الاميركية الجديدة الى اعادة النظر في قانون جاستا.

وجدد الجبير دعم المملكة المستمر للمعارضة السورية المعتدلة عسكرياً عبر التحالف الدولي، متوقعا أن تؤدي مفاوضات جنيف الى مرحلة انتقالية.

وفي الشأن اليمني، اتهم الجبير الانقلابيين برفض القرارات الدولية والمبادرة الخليجية، وبانتهاك عشرات الاتفاقات المبرمة معهم.

كذلك جدد الامين العام للمنظمة الدولية دعمه الكامل للموفد الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، واجرى ايضا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي اكد استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة من اجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.